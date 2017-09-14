Задержан еще один совершивший воровство из дома Назпери Досталиевой

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Задержан еще один человек, подозреваемый в совершении кражи из дома народной артистки Назпери Досталиевой.

Как сообщает Report, в ходе операции, проведенной сотрудниками Наримановского районного управления полиции, был задержан житель города Сумгайыта Джавид Алиев.

Отметим, что по данному факту в прошлом месяце были задержаны трое человек.

По факту в следственном отделе Наримановского районного управления полиции по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело.