Задержан присвоивший деньги более 50 человек под предлогом трудоустройства

Задержан представлявшийся должностным лицом различных государственных структур и обманывавший людей, обещая им трудоустройство.

Задержан представлявшийся должностным лицом различных государственных структур и обманывавший людей, обещая им трудоустройство.

Как сообщили Report в МВД, поступили многочисленные жалобы на то, что неизвестный обманным путем, обещая трудоустройство, присвоил денежные средства граждан с помощью систем онлайн-платежей.

В результате проведенных оперативно-технических мероприятий подозреваемый в совершении указанного деяния Гасанов Анар Алигасан оглу был задержан и передан следствию.

В связи с выявленными фактами возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Граждане, пострадавшие от противоправных действий этого лица, могут обратиться в полицию.