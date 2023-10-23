О нас

Задержан присвоивший деньги более 50 человек под предлогом трудоустройства

Задержан присвоивший деньги более 50 человек под предлогом трудоустройства Задержан представлявшийся должностным лицом различных государственных структур и обманывавший людей, обещая им трудоустройство.
Происшествия
23 октября 2023 г. 18:45
Задержан присвоивший деньги более 50 человек под предлогом трудоустройства

Задержан представлявшийся должностным лицом различных государственных структур и обманывавший людей, обещая им трудоустройство.

Как сообщили Report в МВД, поступили многочисленные жалобы на то, что неизвестный обманным путем, обещая трудоустройство, присвоил денежные средства граждан с помощью систем онлайн-платежей.

В результате проведенных оперативно-технических мероприятий подозреваемый в совершении указанного деяния Гасанов Анар Алигасан оглу был задержан и передан следствию.

В связи с выявленными фактами возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Граждане, пострадавшие от противоправных действий этого лица, могут обратиться в полицию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İşə düzəltmək adı ilə 50-dən çox insanın pulunu mənimsəyən şəxs saxlanılıb

Экслюзивные новости

Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным
Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным
23 октября 2023 г. 19:56
В Азербайджане избраны председатели и секретари окружных избирательных комиссий
В Азербайджане избраны председатели и секретари окружных избирательных комиссий
23 октября 2023 г. 16:44
Политолог: Антиазербайджанские заявления Совета Европы демонстрируют потерю моральных ориентиров
Политолог: Антиазербайджанские заявления Совета Европы демонстрируют потерю моральных ориентиров
23 октября 2023 г. 16:05
Эксперт: Формат 3+3 полезен для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Эксперт: Формат 3+3 полезен для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
23 октября 2023 г. 14:23
Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
20 октября 2023 г. 12:07
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
19 октября 2023 г. 11:14
Эксперт: Коридор Север-Юг открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
Эксперт: Коридор "Север-Юг" открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
18 октября 2023 г. 18:31
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
18 октября 2023 г. 16:33
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
18 октября 2023 г. 12:56
Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi