​Задержан азербайджанец, пытавшийся провести в Дагестан ювелирные изделия

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ На Магарамкентском таможенном посту дагестанские таможенники изъяли около семи килограммов незадекларированных ювелирных изделий.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Дагестанской таможни.

По данным ведомства, 6,75 кг ювелирных изделий (серьги, кольца, браслеты, цепочки) из желтого металла было обнаружено в ходе проведения таможенного контроля и таможенного оформления ручной клади. Через госграницу их пытался провести гражданин Азербайджана, прибывший в Россию.

Все незаконно перемещаемые изделия были отправлены на экспертизу, которая установит принадлежность металла и стоимость украшений.

По результатам экспертизы будет решен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении либо уголовного дела.