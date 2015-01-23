 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Задержан азербайджанец, пытавшийся провести в Дагестан ювелирные изделия

    6,75 кг ювелирных изделий обнаружено в ходе проведения таможенного контроля

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ На Магарамкентском таможенном посту дагестанские таможенники изъяли около семи килограммов незадекларированных ювелирных изделий.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Дагестанской таможни.

    По данным ведомства, 6,75 кг ювелирных изделий (серьги, кольца, браслеты, цепочки) из желтого металла было обнаружено в ходе проведения таможенного контроля и таможенного оформления ручной клади. Через госграницу их пытался провести гражданин Азербайджана, прибывший в Россию.

    Все незаконно перемещаемые изделия были отправлены на экспертизу, которая установит принадлежность металла и стоимость украшений.

    По результатам экспертизы будет решен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении либо уголовного дела.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi