Зачитан приговор ранее судимому мужчине, обвиняющемуся в краже телефона в Сумгайыте

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по делу обвиняющегося в краже Субхана Керимова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова был зачитан приговор.

По приговору суда С.Керимова лишили свободы сроком на 3,5 года.

Отметим, что кража была совершена в прошлом году. По информации из министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 4-го отделения полиции Сумгаыйтского городского управления полиции был задержан местный житель, ранее судимый С.Керимов, укравший из квартиры Аиды Фаррухлу два мобильных телефона.

Задержанный обвиняется по ст. 177 (кража) УК.