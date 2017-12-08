Зачитан приговор обвиняемому в убийстве знакомого бутылкой из-под водки

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Сархана Исмаилова, обвиняемого в убийстве знакомого бутылкой из-под водки.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой огласили приговор, согласно которому С. Исмаилова приговорили к 11 годам заключения.

Отметим, что убийство было совершено в этом году в Хачмазе. Работавший в районе рабочим С. Исмаилов пришел в кафе и пообедал со знакомым Алигусейном Азизли. После употребление спиртного А. Азизли обругал С. Исмаилова нецензурными словами. В ответ С. Исмаилов ударил А. Азизли по голове бутылкой водки (700 мл). Потерпевший был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Через три дня А. Азизли скончался.

В отношении задержанного С. Исмаилова сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по ст. 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти потерпевшего) УК.