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    ​Зачитан приговор мужчине, нанесшему ножевые ранения соседу из-за 30 манатов

    Судебный процесс по делу Салмана Меликова подытожен

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу Салмана Меликова, обвиняющегося в нанесении ножевых ранений Агаталыбу Дадашеву.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова С.Меликову зачитали приговор.

    По решению суда его приговорили к 4-м годам тюрьмы.

    Отметим, что С.Меликов нанес ножевые ранения соседу Агаталыбу Дадашеву. Спор между мужчинами возник из-за долга в размере 30 манатов.

    С.Меликов обвиняется по ст.126.1 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью). 

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