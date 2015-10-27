Врач обвинил своих коллег​ в смерти молодого человека в сквере "Сахил"

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу гражданина Грузии Эльчина Чобанова (1988 г.р.), обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова показания дали свидетели Захид Акперов и Мансура Расулзаде.

Работающий продавцом в киоске на территории сквера "Сахил" З.Акперов сказал, что часто видел убитого Гасана Гасанова: "Я не знаю Эльчина. А Гасана постоянно видел рядом с киоском. Он выгуливал собаку. В день убийства Гасан выгуливал не черную, а маленькую собаку. Я не видел как его ранили. Он подошел к киоску, когда уже был ранен. Затем он упал и умер".

В своих показаниях М.Расулзаде сказала, что врачи не оказали Г.Гасанову необходимую помощь: "Когда я подошла к месту происшествия, Гасан уже был ранен. Я работаю на станции скорой медицинской помощи. В этот день я возвращалась с работы домой и случайно пошла через сквер "Сахил". Я захотела выполнить свой гражданский долг. Когда подошла к Гасану, он еще был жив. Все смотрели, как он мучается. Ему никто не помог. Над сердцем Гасана была небольшая рана. Я подошла к врачам и спросила, почему они бездействуют. Они сделали Гасану электрошок. Но было уже поздно. Мне было интересно, почему врачи ничего ее делают? Ведь они могли бы ему помочь".

Очередное судебное заседание назначено на 29 октября.

Отметим, что инцидент произошел 6 января этого года в сквере "Сахиль". Во время спора Эльчин Чобанов нанес Гасану Гасанову и Орхану Мамедзаде ножевые ранения. В результате Г.Гасанов скончался.

Э.Чобанов обвиняется по ст. 120.2.2 (попытка предумышленного убийства из хулиганских побуждений) и 29, 120.2.7 (попытка убийства двух и более человек) УК.