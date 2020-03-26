За сутки смертность от коронавируса побила трагический "рекорд" - СПИСОК

© Kazakh TV https://report.az/storage/news/b439bc0dff09c79292df07c0acf58299/aef1aa76-c1a0-4898-8746-984a94715d2b_292.jpg

За последние сутки статистика летальных исходов в результате пандемии коронавируса (COVİD-19) побила трагический "рекорд".

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, статистика летальных исходов от вируса возросла на 2 378 и составила 21 292 человека.

Также возросло число инфицированных. В мире зафиксировано свыше 50 000 новых заражений, общее число заболевших достигло 472 000 человек.

Статистика летальных исходов в Италии достигла 7 503, инфицированных - 57 521 человек.

В Испании в результате пандемии умерли 3 647 человек. За последние сутки скончались 938 человек.

Франция потеряла около 1 100 человек.

В Иране за последние сутки умерли 143 человека. Этим число летальных исходов достигло 2 077 человек. В результате отравления от употребления поддельных спиртных напитков в соседней стране скончались 255 человек.

В Англии пандемия унесла 465 жизней, число инфицированных - 8 939.

В Германии зафиксировано 206 летальных исходов, коронавирус выявлен у 33 570 человек.

В США статистика умерших превышает 1 000, число инфицированных за последние сутки возросло на 8 757 человек и достигло 66 942.

В России носителями вируса являются 626 человек, количество летальных исходов - 3.