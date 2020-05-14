За сутки 639 человек привлечены к административной ответственности

Главное управление государственной дорожной полиции (ГДП) Министерства внутренних дел Азербайджана распространило информацию о работе, проделанной сотрудниками ГДП в период с 13 мая 00:00 до 14 мая 00:00 в связи с введенным на территории страны особым карантинным режимом.
Как сообщили Report в управлении, за нарушение особого карантинного режима, установленного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в период с 00:00 часов 13 мая по 00:00 часов 14 мая на автомобильных дорогах республики 639 человек, управлявших транспортными средствами, были привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.
С момента введения в стране особого карантинного режима до сегодняшнего дня к административной ответственности за нарушение требований карантинного режима на автомобильных дорогах республики, в том числе столицы, привлечены в общей сложности 53 219 участников движения.