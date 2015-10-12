За проект Khazar Islands с Ибрагима Нехрамли удержан налог в 1,5 млн. манатов

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Продолжается судебный процесс между концерном "Авеста" и Бакинским департаментом налогов при министерстве налогов.

Как сообщает Report, Верховный суд вернул дело в Бакинский апелляционный суд.

Владелец концерна "Авеста" Ибрагим Нехрамли в заявлении Report подтвердил информацию. Он отметил, что налоговая задолженность образовалась в связи с проектом Khazar Islands: "В рамках этого проекта мы из 500 га территории под водой 37 га засыпали землей в целях создания искусственной суши. В законе предусмотрен налог на эту территорию, так как она пригодна к пользованию. Однако земли под водой не подлежат налогообложению. Несмотря на это, Бакинский департамент налогов при министерстве налогов взыскал с нас налог и на земли, находящиеся под водой. Здесь произошло недоразумение. Суд решит этот вопрос. Как я сказал, согласно налоговому законодательству, налог с земель, находящихся под водой, не удерживается. Ссылаясь на это, мы подали в суд на департамент министерства. Бакинский департамент налогов при министерстве налогов взыскал с нашей компании налог в сумме 1,5 млн. манатов в течение трех лет. Мы сказали им, что сумма налога должна быть 100 тыс. манатов. 1,4 млн. манатов - это сверхоплата. Этой суммой мы расплатимся с нашими долгами”.

Напомним, что ООО "Концерн Авеста" подало в суд на Бакинский департамент налогов при министерстве налогов. Компания выдвинула иск об отмене налогового долга. 2-й Бакинский административно-экономический суд иск не удовлетворил. Бакинский апелляционный суд частично ликвидировал акт 2-го Бакинского административно-экономического суда и вынес новое решение.