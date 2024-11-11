В Лянкяране за загрязнение окружающей среды оштрафованы 44 человека

За последний месяц в Лянкяране за загрязнение окружающей среды оштрафованы 44 человека.

За последний месяц в Лянкяране за загрязнение окружающей среды оштрафованы 44 человека.

Об этом сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе мероприятий были проведены профилактические беседы с соответствующими лицами в связи с созданием антисанитарной ситуации и выбрасыванием бытовых отходов за пределы урн в различных районах города, приняты правовые меры.\

За последний месяц к административной дисциплинарной ответственности привлечены 44 человека, допустившие нарушения санитарных правил на территории района.