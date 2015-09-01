​За последние два дня в Джалилабаде конфисковано более 24 кг наркотиков

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В результате оперативных мероприятий сотрудников Главного управления по борьбе с наркотиками министерства внутренних дел (МВД) и регионального отдела структуры в южном регионе за последние два дня у лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, в общей сложности изъято более 24 кг наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в результате проведенных мероприятий у жителя джалилабадского села Солтанкенд Эйваза Амирова было обнаружено и изъято более 9 кг опиума и 6 кг гашиша, а у ранее судимого жителя города Гейтепе Наби Нуруллаева - 4 кг 570 г опиума и 4 кг 435 г марихуаны.

По обеим фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-поисковые мероприятия, направленные на выявление и привлечение к ответственности остальных лиц, причастных к приобретению и продаже наркотиков.