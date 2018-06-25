За последние два дня в дорожных авариях 8 человек погибли, 9 пострадали

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Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана с 23 по 25 июня.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, за минувшие два дня было зарегистрировано 207 преступлений, 44 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 12 преступлений, совершенных в предыдущие периоды. Задержаны и переданы по назначению 19 человек, находившихся в розыске, в том числе 2 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 2 разыскиваемых должника.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 8 человек, пострадали 9 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 13 фактов, связанных с оборотом наркотических средств. Задержаны 43 подозреваемых в совершении преступлений.