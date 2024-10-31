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За последние два дня в Азербайджане в ДТП погибли 3 пешехода, 6 - пострадали

За последние два дня в Азербайджане в ДТП погибли 3 пешехода, 6 - пострадали 11:03
Происшествия
31 октября 2024 г. 11:38
За последние два дня в Азербайджане в ДТП погибли 3 пешехода, 6 - пострадали

За последние два дня в Азербайджане зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.

Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУ ГДП), в этих ДТП погибли три человека, шестеро - пострадали.

Согласно информации, большинство подобных ДТП происходит вблизи пешеходных переходов, часто в темное время суток.

ГУ ГДП в очередной раз призывает пешеходов переходить дорогу только в установленных местах, при этом быть осторожными, не отвлекаться на действия, рассеивающие внимание, в том числе не пользоваться мобильным телефоном или наушниками, соблюдать требования светофора и правил безопасности, особенно при переходе дорогу с детьми.

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Версия на азербайджанском языке Son iki gündə doqquz piyada vurulub, üç nəfər ölüb

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