​За последние 6 месяцев 17 человек привлечены к ответственности за торговлю людьми

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане за причастность к связанным с торговлей людьми преступлениям к уголовной ответственности привлечены 17 человек. 15 из них женщины, а 2 мужчины. Кроме того, по подозрению в торговле людьми были задержаны и переданы следственным и судебным органам 4 человека, поиски 14 причастных к торговле людьми лиц продолжаются по линии Интерпола.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной Главным управлением по борьбе с торговлей людьми МВД информации, связанной с проделанной за первое полугодие 2015 года работой.

Отмечается, что в отчетный период проведена просветительская беседа на основе 6388 звонков, поступивших на созданную для определения и решения проблем жертв торговли людьми "горячую линию" 152.