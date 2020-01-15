За последние 5 лет из европейских стран в Азербайджан возращены 1445 человек

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"С 2014-го года и по сей день 1445 человек были возвращены из европейских стран в Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам 2019-го года сказал начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов.

По его словам, большая часть возвращенных лиц – азербайджанцы из Германии.

В.Гусейнов отметил, что реадмиссия граждан также была осуществлена из таких европейских стран как Австрия, Франция, Швеция, Бельгия: "По данным на сегодняшний день, поступили запросы на реадмиссию 1323 человек и были даны положительные ответы. Возвращение не удалось реализовать, но оно ожидается. При возвращении лиц Государственная миграционная служба интересуется состоянием людей и имеющимися у них там проблемами. При миграционной службе осуществляет деятельность рабочая группа по реинтеграции. В ней участвуют представители различных структур. В данных рамках посредством рабочей группы по интеграции, в которой представлена и ГМС, мы покрыли потребности 57-58 человек".