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Замминистра: За последние 5 лет число суицидов в Азербайджане достигло 3 тысяч

За последние 5 лет число суицидов в Азербайджане достигло 3 тысяч
© Report / Elchin Murad

"За последние 5 лет статистика суицидов в Азербайджане достигла 3 000 человек". 

Как сообщает Report, об этом на собрании "круглого стола", посвященном предстоящему проекту Плана национальной деятельности по предотвращению суицидов, проведенном министерством труда и социальной защиты населения и Программой развития ООН, заявил замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов. 

По его словам, 3 000 - очень высокая цифра: "2/3 совершивших суицид - мужчины, 1/3 - женщины. К сожалению, 173 решивших покончить с собой - дети и подростки".   

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