За первое полугодие в Азербайджане произошло 132 природных происшествия

За первые шесть месяцев текущего года на территории Азербайджанской Республики зарегистрировано 132 происшествия природного характера.
Как сообщает Report, эти данные приведены в статистическом отчете Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана за первое полугодие 2025 года.
В документе отмечается, что в результате этих происшествий погибли 6 человек, еще 12 получили различные травмы и повреждения.
В текущем году наблюдается снижение количества опасных метеорологических и агрометеорологических явлений. Если в 2024 году было зарегистрировано 102 таких происшествия, то в этом году показатель снизился до 78.