За первое полугодие в Азербайджане произошло 132 природных происшествия

За первые шесть месяцев текущего года на территории Азербайджанской Республики зарегистрировано 132 происшествия природного характера.

За первые шесть месяцев текущего года на территории Азербайджанской Республики зарегистрировано 132 происшествия природного характера.

Как сообщает Report, эти данные приведены в статистическом отчете Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана за первое полугодие 2025 года.

В документе отмечается, что в результате этих происшествий погибли 6 человек, еще 12 получили различные травмы и повреждения.

В текущем году наблюдается снижение количества опасных метеорологических и агрометеорологических явлений. Если в 2024 году было зарегистрировано 102 таких происшествия, то в этом году показатель снизился до 78.