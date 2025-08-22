О нас

22 августа 2025 г. 15:38
За первое полугодие в Азербайджане произошло 132 природных происшествия

За первые шесть месяцев текущего года на территории Азербайджанской Республики зарегистрировано 132 происшествия природного характера.

Как сообщает Report, эти данные приведены в статистическом отчете Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана за первое полугодие 2025 года.

В документе отмечается, что в результате этих происшествий погибли 6 человек, еще 12 получили различные травмы и повреждения.

В текущем году наблюдается снижение количества опасных метеорологических и агрометеорологических явлений. Если в 2024 году было зарегистрировано 102 таких происшествия, то в этом году показатель снизился до 78.

