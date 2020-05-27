За неоплаченные штрафы может быть наложен арест на имущество

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В Азербайджане начался процесс принудительного исполнения протоколов о штрафах, выписанных нарушителям карантинного режима.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, на имущество тех, кто не оплатит штраф может быть наложен арест:

"В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом срок собранные материалы направляются в принудительное исполнение. В дальнейшем в принудительном производстве по решению суда на имущество гражданина может быть наложен арест, или штраф будет взыскан из источников дохода гражданина".

К.Алиев отметил, что с момента введения особого карантинного режима в стране до сих пор к административной ответственности за нарушение карантинного режима на автомобильных дорогах республики, в том числе столицы, были привлечены в общей сложности 56 тысяч участников движения.

Отметим, что в Азербайджане нарушителей правил особого карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, штрафовали по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках. Так, физические лица облагались штрафом в размере от 100 до 200 манатов, должностные лица - от 500 до 2 000 манатов, юридические лица - от 2 000 до 5 000 манатов.