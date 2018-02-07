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    За минувший день в результате ДТП погибло 2 человека

    В связи с розыском было задержано и передано по назначению 22 человека© Foto^ Report.az

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ За минувший день органами внутренних дел в стране было зарегистрировано 84 факта преступлений. Из них 20 было раскрыто по "горячим следам".

    Как передает Report, также в связи с розыском было задержано и передано по назначению 22 человека.

    На автомобильных дорогах республики произошло 2 ДТП, в результате 2 человека погибли.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 4 факта связанных с наркотиками, 1 факт, связанный с незаконным хранением оружия.

    По подозрению в совершении преступления задержаны 29 человека.

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