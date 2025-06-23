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За минувшие выходные с банковских карт граждан похищено более 32 тыс. манатов

За минувшие выходные с банковских карт граждан похищено более 32 тыс. манатов С банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили более 32 тыс. манатов за минувшие выходные.
Происшествия
23 июня 2025 г. 10:37
За минувшие выходные с банковских карт граждан похищено более 32 тыс. манатов

С банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили более 32 тыс. манатов за минувшие выходные.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

По информации ведомства, 21-22 июня с карт граждан были похищены суммы в размере от 72 до 20 000 манатов. При этом мошенники использовали различные способы, чтобы получить доступ к средствам.

В МВД напомнили, что CVV/CVC-коды, OTP-пароли, логины, пароли и PIN-коды являются конфиденциальными данными, которые нельзя передавать третьим лицам.

В ведомстве призвали граждан с осторожностью относиться к подозрительным звонкам и предложениям.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu vətəndaşların bank kartlarından 32 min manatdan çox pul oğurlanıb

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