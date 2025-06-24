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За минувшие сутки в Азербайджане с банковских карт украдено более 10 тыс. манатов

За минувшие сутки в Азербайджане с банковских карт украдено более 10 тыс. манатов 11:09
Происшествия
24 июня 2025 г. 11:31
За минувшие сутки в Азербайджане с банковских карт украдено более 10 тыс. манатов

Кражи с банковских карт продолжаются.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, 23 июня с банковских карт граждан украдены денежные средства в размере 6000, 1200, 778, 693, 647, 650, 457, 370, 365, 241, 70 манатов:

"Подобные преступления обычно совершаются посредством звонков и SMS с неизвестных номеров, а также через фейковые сайты и платформы. Ни в коем случае нельзя делиться личной информацией о банковской карте, особенно номером карты, PIN-кодом, CVV-кодом и одноразовыми подтверждающими (OTP) паролями с другими лицами, в том числе с теми, кто представляется сотрудниками банка или государственных учреждений".

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün bank kartlarından 10 min manatdan çox pul oğurlanıb

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