За год в Азербайджане зафиксировано более 76 тыс смертей в возрастной категории 15-29 лет

За год в Азербайджане зафиксировано более 76 тыс смертей в возрастной категории 15-29 лет

В Азербайджане в прошлом году зафиксировано 76 878 случаев смерти среди лиц в возрасте 15-29 лет.

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В Азербайджане в прошлом году зафиксировано 76 878 случаев смерти среди лиц в возрасте 15-29 лет. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, среди умерших 40 261 человек – мужчины, 36 617 – женщины. Число умерших в возрасте 15-19 лет составляет 437 человек, 20-24 лет – 545, 25-29 лет – 725 человек. Среди причин смерти мужчин на каждые 100 тысяч человек у 2,9 были связаны с некоторыми инфекционными и паразитарными заболеваниями, 4,2 - новообразованиями, 10,6 - заболеваниями системы кровообращения, 3,2 - заболеваниями дыхательной системы, 1,8 - заболеваниями пищеварительной системы, 1,4 - заболеваниями мочеполовой системы, а 68,8 - травмами, отравлениями и другими последствиями воздействия внешних причин. Среди причин смерти женщин на каждые 100 тыс. человек у 3,2 связаны с некоторыми инфекционными и паразитарными заболеваниями, 4,8 - новообразования, 7,7 - заболеваниями системы кровообращения, 2,3 - заболеваниями дыхательной системы, 1,2 - заболеваниями пищеварительной системы, 1,3 - заболеваниями мочеполовой системы, а 14,1 - травмами, отравлениями и другими последствиями воздействия внешних причин. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram