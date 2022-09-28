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За год в Азербайджане зафиксировано более 76 тыс смертей в возрастной категории 15-29 лет

За год в Азербайджане зафиксировано более 76 тыс смертей в возрастной категории 15-29 лет В Азербайджане в прошлом году зафиксировано 76 878 случаев смерти среди лиц в возрасте 15-29 лет.
Происшествия
28 сентября 2022 г. 13:43
За год в Азербайджане зафиксировано более 76 тыс смертей в возрастной категории 15-29 лет

В Азербайджане в прошлом году зафиксировано 76 878 случаев смерти среди лиц в возрасте 15-29 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, среди умерших 40 261 человек – мужчины, 36 617 – женщины.

Число умерших в возрасте 15-19 лет составляет 437 человек, 20-24 лет – 545, 25-29 лет – 725 человек.

Среди причин смерти мужчин на каждые 100 тысяч человек у 2,9 были связаны с некоторыми инфекционными и паразитарными заболеваниями, 4,2 - новообразованиями, 10,6 - заболеваниями системы кровообращения, 3,2 - заболеваниями дыхательной системы, 1,8 - заболеваниями пищеварительной системы, 1,4 - заболеваниями мочеполовой системы, а 68,8 - травмами, отравлениями и другими последствиями воздействия внешних причин.

Среди причин смерти женщин на каждые 100 тыс. человек у 3,2 связаны с некоторыми инфекционными и паразитарными заболеваниями, 4,8 - новообразования, 7,7 - заболеваниями системы кровообращения, 2,3 - заболеваниями дыхательной системы, 1,2 - заболеваниями пищеварительной системы, 1,3 - заболеваниями мочеполовой системы, а 14,1 - травмами, отравлениями и другими последствиями воздействия внешних причин.

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Версия на азербайджанском языке Bir ildə ölkədə 15-29 yaş arası olanlar arasında 76 878 ölüm qeydə alınıb - SƏBƏBLƏR

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