За год от злоупотребления алкоголем в мире умерли более 3 млн человек

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2016 году в мире от чрезмерного потребления алкоголя умерли более 3 млн человек. То есть каждая двадцатая смерть в мире за этот период была вызвана злоупотреблением крепкими спиртными напитками, передает Report.

На первом месте среди причин смерти, связанных с употреблением алкоголя, серьезные травмы, например, в результате дорожно-транспортных происшествий, членовредительства, драк и т. п. На втором месте идут пищевые отравления, за ними сердечные приступы и инсульты.

По оценкам ВОЗ, сейчас в мире употребляют алкоголь относительно регулярно 2,3 млрд человек. В среднем в день на одного пьющего человека приходится 33 г чистого спирта, что эквивалентно двум бокалам вина, большой бутылке пива или двум стопкам крепкого алкоголя. Проблемы с алкоголем, по оценкам ВОЗ, имеются у 237 млн мужчин и 46 млн женщин. Большинство из них живут в странах Европы и Америки, и в целом злоупотребляют больше в странах, где уровень жизни выше.

Несмотря на эту удручающую статистику, отмечает ВОЗ, в ближайшие десять лет потребление алкоголя в мире будет расти.