За 9 месяцев этого года из оборота изъяты наркотики на сумму более 170 млн манатов
Происшествия
- 17 октября, 2025
- 12:32
В период с января по сентябрь текущего года из незаконного оборота изъято 6 тонн 696 кг 035,353 г наркотических средств и психотропных веществ. Их общая стоимость оценивается в 170 млн 290 тыс. манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
В течение отчетного периода при организации Министерства внутренних дел и с участием представителей других профильных ведомств на территории площадью 1201 га были обнаружены и уничтожены 2 599 973 куста дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. Общий вес растений составил 304 тонны 579 кг.
Последние новости
13:32
Фото
В Физули проходят мероприятия по случаю Дня городаВнутренняя политика
13:27
Норио Сайто: Новые обязательства АБР в этом году могут быть ниже прошлогоднего показателяФинансы
13:20
Посол: Число заявок на британские визы от граждан Азербайджана продолжает растиИнфраструктура
13:18
В Греции лодка с мигрантами разбилась о скалы: двое погибшихДругие страны
13:08
Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьевБизнес
13:07
В Казахстане мужчина получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочкиВ регионе
13:00
ММ принял в I чтении поправки для приведения законов в соответствие с международными стандартамиМилли Меджлис
12:58
ММ утвердил в I чтении повышение предельного возраста резерва для прапорщиков и мичмановМилли Меджлис
12:56