Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    За 9 месяцев этого года из оборота изъяты наркотики на сумму более 170 млн манатов

    Происшествия
    • 17 октября, 2025
    • 12:32
    За 9 месяцев этого года из оборота изъяты наркотики на сумму более 170 млн манатов

    В период с января по сентябрь текущего года из незаконного оборота изъято 6 тонн 696 кг 035,353 г наркотических средств и психотропных веществ. Их общая стоимость оценивается в 170 млн 290 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

    В течение отчетного периода при организации Министерства внутренних дел и с участием представителей других профильных ведомств на территории площадью 1201 га были обнаружены и уничтожены 2 599 973 куста дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. Общий вес растений составил 304 тонны 579 кг.

    наркотики незаконный оборот изъятие
    Bu ilin doqquz ayında dəyəri 170 milyon manatdan çox narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Последние новости

    13:32
    Фото

    В Физули проходят мероприятия по случаю Дня города

    Внутренняя политика
    13:27

    Норио Сайто: Новые обязательства АБР в этом году могут быть ниже прошлогоднего показателя

    Финансы
    13:20

    Посол: Число заявок на британские визы от граждан Азербайджана продолжает расти

    Инфраструктура
    13:18

    В Греции лодка с мигрантами разбилась о скалы: двое погибших

    Другие страны
    13:08

    Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев

    Бизнес
    13:07

    В Казахстане мужчина получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки

    В регионе
    13:00

    ММ принял в I чтении поправки для приведения законов в соответствие с международными стандартами

    Милли Меджлис
    12:58

    ММ утвердил в I чтении повышение предельного возраста резерва для прапорщиков и мичманов

    Милли Меджлис
    12:56

    В Кыргызстане создадут производство ковролина при поддержке совместного фонда с Азербайджаном

    Бизнес
    Лента новостей