За 9 месяцев этого года из оборота изъяты наркотики на сумму более 170 млн манатов

В период с января по сентябрь текущего года из незаконного оборота изъято 6 тонн 696 кг 035,353 г наркотических средств и психотропных веществ. Их общая стоимость оценивается в 170 млн 290 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

В течение отчетного периода при организации Министерства внутренних дел и с участием представителей других профильных ведомств на территории площадью 1201 га были обнаружены и уничтожены 2 599 973 куста дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. Общий вес растений составил 304 тонны 579 кг.