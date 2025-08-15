За 7 месяцев 2025 года к уголовной ответственности за наркотики привлечены более 3 тыс. человек

За 7 месяцев текущего года к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечены 3 184 человека.
Об этом сообщает Report со ссылкой на обзор Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
Отмечается, что 3084 из них - мужчины, 100 - женщины.
У 64 иностранных граждан, привлеченных к уголовной ответственности, изъято в общей сложности 722 кг 267,845 г различных видов наркотических средств и психотропных веществ, а также 271,772 г конопли.