За 7 месяцев 2025 года к уголовной ответственности за наркотики привлечены более 3 тыс. человек

15 августа 2025 г. 14:53
За 7 месяцев текущего года к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечены 3 184 человека.

Об этом сообщает Report со ссылкой на обзор Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Отмечается, что 3084 из них - мужчины, 100 - женщины.

У 64 иностранных граждан, привлеченных к уголовной ответственности, изъято в общей сложности 722 кг 267,845 г различных видов наркотических средств и психотропных веществ, а также 271,772 г конопли.

Версия на азербайджанском языке Bu ilin yeddi ayı ərzində narkotiklərlə bağlı cinayət məsuliyyətinə 3184 nəfər cəlb edilib, 64-ü əcnəbidir

