За 5 лет к уголовной ответственности по делам о наркотиках привлечены свыше 39 тыс. человек
Происшествия
- 17 сентября, 2025
- 18:10
В 2019-2024 годах в Азербайджане за преступления, связанные с наркотиками, к уголовной ответственности привлечены более 39 тыс. человек, в том числе 510 иностранцев.
Как сообщает Report, об этом говорится в Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией на 2025-2030 годы.
За этот период выявлено почти 48 тыс. фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Изъято 33,5 тонны наркотиков, в том числе 12,7 тонны героина, 15 тонн марихуаны и свыше 2 тонн опиума.
Среди привлеченных к ответственности 37,9 тыс. мужчин и более 1 тыс. женщин. На основании судебных решений уничтожено 14,4 тонны наркотиков и свыше 156 тыс. кустов конопли.
