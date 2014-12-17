В Японии из-за снегопадов отменены авиарейсы

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ На северо-востоке главного японского острова Хонсю и на северном острове Хоккайдо из-за продолжающихся снегопадов и сильного ветра в среду отменены 163 авиарейса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным национального метеорологического управления страны, в некоторых районах на востоке Хоккайдо скорость ветра достигает 35-40 метров в секунду, за минувшие сутки там выпало более 70 см осадков. Жителям острова рекомендовано не покидать своих домов без крайней необходимости.

Сильные порывы ветра и обильные осадки привели к обрыву линий электропередачи. Как сообщила местная энергетическая компания-оператор, на Хоккайдо без электроснабжения остались более 1,2 тыс. домов.

Снегопады также привели к задержкам в движении скоростных поездов "Синкансэн" на северо-востоке острова Хонсю.