 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Взрыв в жилом доме в Гяндже: найдены тела еще двух погибших - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО-3

    © Report

    Гянджа. 20 ноября. REPORT.AZ/ Тела еще двух погибших во время взрыва в жилом доме в Гяндже извлечены из-под завалов.

    Как сообщает западное бюро Report, из-под завалов извлечены тела Нигяр Таги гызы Тагиевой 1971 г.р. и ее сына Гусейна Октай оглу Гейдарова 1994 г.р.

    Сообщается, что Н.Тагиева преподавала в средней школе.

    Поиски продолжаются.

    *** 10:11

    Гянджа. 20 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибшего и получившего ранение во время взрыва, произошедшего в жилом доме в городе Гянджа.

    Как сообщает западное бюро Report, из-под завалов пока извлечено тело одного человека. Это Джумаль Талех оглу Джумалзаде 1994 г.р. Его тело для экспертизы было передано в Гянджинское отделение объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. 

    Извлеченный из-под завалов Орхан Октай оглу Мамедов 1997 г.р. доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

    *** 09:35

    Гянджа. 20 ноября. REPORT.AZ/ Тело одного из погибших во время взрыва в жилом доме в Гяндже извлечено из-под завалов.

    Как сообщает западное бюро Report,тело молодого юноши, имя которого пока не установлено, было извлечено из-под завалов и передано по назначению. По предварительным данным, несколько раненых были извлечены спасателями из-под обломков.

    В настоящее время спасательные работы на территории продолжаются.

    *** 07:53

    Гянджа. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Гяндже в четырехэтажном здании произошел взрыв.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел вблизи парка Физули, по адресу ул. Шахлара Гусейнова, дом 13. В результате осела часть третьего блока.

    По предварительным данным, под завалами остались люди.

    По факту ведется расследование.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi