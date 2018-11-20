Взрыв в жилом доме в Гяндже: найдены тела еще двух погибших - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО-3

Гянджа. 20 ноября. REPORT.AZ/ Тела еще двух погибших во время взрыва в жилом доме в Гяндже извлечены из-под завалов.
Как сообщает западное бюро Report, из-под завалов извлечены тела Нигяр Таги гызы Тагиевой 1971 г.р. и ее сына Гусейна Октай оглу Гейдарова 1994 г.р.
Сообщается, что Н.Тагиева преподавала в средней школе.
Поиски продолжаются.
*** 10:11
Гянджа. 20 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибшего и получившего ранение во время взрыва, произошедшего в жилом доме в городе Гянджа.
Как сообщает западное бюро Report, из-под завалов пока извлечено тело одного человека. Это Джумаль Талех оглу Джумалзаде 1994 г.р. Его тело для экспертизы было передано в Гянджинское отделение объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.
Извлеченный из-под завалов Орхан Октай оглу Мамедов 1997 г.р. доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.
*** 09:35
Гянджа. 20 ноября. REPORT.AZ/ Тело одного из погибших во время взрыва в жилом доме в Гяндже извлечено из-под завалов.
Как сообщает западное бюро Report,тело молодого юноши, имя которого пока не установлено, было извлечено из-под завалов и передано по назначению. По предварительным данным, несколько раненых были извлечены спасателями из-под обломков.
В настоящее время спасательные работы на территории продолжаются.
*** 07:53
Гянджа. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Гяндже в четырехэтажном здании произошел взрыв.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел вблизи парка Физули, по адресу ул. Шахлара Гусейнова, дом 13. В результате осела часть третьего блока.
По предварительным данным, под завалами остались люди.
По факту ведется расследование.
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