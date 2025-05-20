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Взрыв на заводе в Сумгайыте: причины инцидента расследуются

Взрыв на заводе в Сумгайыте: причины инцидента расследуются Взрыв на заводе в Сумгайыте: причины инцидента расследуются
Происшествия
20 мая 2025 г. 15:20
Взрыв на заводе в Сумгайыте: причины инцидента расследуются

Сегодняшний взрыв на этилен-полиэтиленовом заводе "Азеркимья" в Сумгайыте произошел во время проведения регламентных ремонтных работ, причины происшествия пока не установлены.

Об этом Report сообщили в пресс-службе предприятия.

Инцидент произошел около 12:00 в сепараторе низкого давления на технологической линии B, в зоне синтеза производства.

"В результате инцидента пострадали 5 человек, двое после оказания амбулаторной помощи были выписаны домой. Трое пострадавших госпитализированы. Причины инцидента расследуются", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке "Azərikimya" Etilen-polietilen zavodunda baş verən hadisə ilə bağlı məlumat yayıb

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