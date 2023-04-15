По факту взрыва в Хызинском районе возбуждено уголовное дело

В результате взрыва боеприпасов в поселке Яшма Хызинского района погибли 2 человека.

По факту взрыва в Хызинском районе возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что 15 апреля около 15:00 поступила информация о взрыве на территории населенного пункта Яшма Хызинского района.

Оперативно-следственная группа в составе сотрудников прокуратуры и МВД незамедлительно выехала на место происшествия и провела необходимые действия.

В ходе предварительного расследования установлено, что взрыв произошел из-за того, что жители Сумгайыта Бахтияр Гусейнов, 1976 г.р., Ханкиши Гулиев, 1979 г.р. и Рашад Абилов, 2006 г.р. сняли запал с мины, которую они обнаружили на территории.

В результате Ханкиши Гулиев и Рашад Абилов погибли, Бахтияр Гусейнов получил ранения различной степени.

По данному факту в прокуратуре Хызинского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 УК Азербайджана.

Предварительное расследование продолжается.

19:07

В результате взрыва боеприпасов в поселке Яшма Хызинского района погибли два человека.

Как передает Report, оба они гражданские лица.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Факт расследуется.