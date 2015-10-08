​Выявлены незаконные действия должностных лиц

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре расследованы материалы, поступившие из министерства финансов касательно правонарушений, допущенных в деятельности Государственной испытательной станции машин министерства сельского хозяйства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что, злоупотребив должностными полномочиями, директор Государственной испытательной станции машин Джаваншир Багиров и другие должностные лица, вносили в отчетные документы фиктивные данные, выписывали зарплату на имена фактически не работающих на предприятии лиц, неверно применяли тарифы, занимались приписками и составляли фальшивые накладные. Таким образом, они нанесли ущерб интересам государства, присвоив 221 тыс. манатов.

По данным фактам в их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК.

Следствие по делу продолжается.