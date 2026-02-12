Раскрыты факты получения членами Нацсовета денежных средств от Рамиза Мехтиева и Аббаса Аббасова - ВИДЕО

Разоблачены факты получения материальных средств от Рамиза Мехтиева и Аббаса Аббасова после создания Национального совета "Союзом миллиардеров" членами Совета.

Как сообщает Report, это видно в видеозаписи, распространённой Службой государственной безопасности.

На опубликованных СГБ кадрах видно, как заместитель председателя ПНФА Фуад Гахраманлы получает денежные средства.