Раскрыты факты получения членами Нацсовета денежных средств от Рамиза Мехтиева и Аббаса Аббасова - ВИДЕО
Происшествия
- 12 февраля, 2026
- 14:38
Разоблачены факты получения материальных средств от Рамиза Мехтиева и Аббаса Аббасова после создания Национального совета "Союзом миллиардеров" членами Совета.
Как сообщает Report, это видно в видеозаписи, распространённой Службой государственной безопасности.
На опубликованных СГБ кадрах видно, как заместитель председателя ПНФА Фуад Гахраманлы получает денежные средства.
