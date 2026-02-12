Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Раскрыты факты получения членами Нацсовета денежных средств от Рамиза Мехтиева и Аббаса Аббасова - ВИДЕО

    Происшествия
    • 12 февраля, 2026
    • 14:38
    Раскрыты факты получения членами Нацсовета денежных средств от Рамиза Мехтиева и Аббаса Аббасова - ВИДЕО

    Разоблачены факты получения материальных средств от Рамиза Мехтиева и Аббаса Аббасова после создания Национального совета "Союзом миллиардеров" членами Совета.

    Как сообщает Report, это видно в видеозаписи, распространённой Службой государственной безопасности.

    На опубликованных СГБ кадрах видно, как заместитель председателя ПНФА Фуад Гахраманлы получает денежные средства.

    Видео
    Milli Şuranın Ramiz Mehdiyev və Abbas Abbasovdan maddi vəsaitlər əldə etməsi faktları ifşa olunub - VİDEO
