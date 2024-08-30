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Арестован офицер запаса Министерства обороны Азербайджана

Арестован офицер запаса Министерства обороны Азербайджана Арестован высокопоставленный чиновник Министерства обороны Азербайджана.
Происшествия
30 августа 2024 г. 16:33
Арестован офицер запаса Министерства обороны Азербайджана

Арестован офицер запаса Министерства обороны Азербайджана, следственное управление военной прокуратуры занимается расследованием.

Как сообщает Report, бывший начальник топливной службы Бакинского корпуса, полковник Рустам Мамедли привлечен к уголовной ответственности Следственным управлением Военной прокуратуры.

Он обвиняется в присвоении средств и взяточничестве. В частности утверждается, что он незаконно продавал топливо, предназначенное для техники корпуса, ущерб оценивается в более 100 тыс. манатов.

Суд принял решение о его аресте на основании ходатайства следователя.

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