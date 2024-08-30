Арестован офицер запаса Министерства обороны Азербайджана, следственное управление военной прокуратуры занимается расследованием.
Как сообщает Report, бывший начальник топливной службы Бакинского корпуса, полковник Рустам Мамедли привлечен к уголовной ответственности Следственным управлением Военной прокуратуры.
Он обвиняется в присвоении средств и взяточничестве. В частности утверждается, что он незаконно продавал топливо, предназначенное для техники корпуса, ущерб оценивается в более 100 тыс. манатов.
Суд принял решение о его аресте на основании ходатайства следователя.