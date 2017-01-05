В Азербайджане вынесен приговор учредителю интернет-телевидения - ФОТО

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Балакянском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу бизнесмена Самеда Садыгова, задержанного при попытке выезда из Азербайджана.

Об этом Report сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

Он отметил, что приговором суда С.Садыгов осужден на 1 год и 3 месяца лишения свободы.

Напомним, что 11 октября 2015 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками государственной пограничной службы, на территории села Мазымчай Балакянского района при попытке нарушения государственной границы в сторону Грузии был задержан Самед Гудрет оглу Садыгов. Было установлено, что С.Садыгов задолжал местным банкам крупную сумму и в целях уклонения от выплаты долга намеревался покинуть территорию страны незаконным путем.

Задержанный Самед Садыгов, который является руководителем ООО Bermud City, учредителем и директором телеканала CityTV, был обвинен во взятии и невозвращении кредита из ОАО "Международный банк Азербайджана" на сумму 4 млн. 410 тыс. манатов.

В отношении С.Садыгова Наримановский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Затем срок меры пресечения в отношении бизнесмена несколько раз продлевался.

Адвокат Э.Садыгов заявил Report о том, что в ходе следствия обвинение о невозвращении кредита в ОАО "Международный банк Азербайджана" не нашло своего подтверждения. Э.Садыгов отметил, что С.Садыгов обвинялся в незаконном пересечении границы, поэтому его уголовное дело было рассмотрено в Балакянском районном суде.