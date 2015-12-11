Вынесен приговор убийце жениха сестры

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу Джавадова Эльвина Эльшан оглу, обвиняемого в убийстве жениха своей сестры.

Как сообщает Report, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Рауфа Алиева был вынесен приговор.

По приговору суда Э.Джавадов осужден на 13 лет лишения свободы.

Отметим, что случай произошел в феврале этого года на территории Сабунчинского района в новом жилом массиве "Йени Йашайыш". Житель города Баку Джавадов Эльвин Эльшан оглу 1993 года рождения на почве конфликта убил жениха своей сестры Абдуллаева Габиля Аслан оглу 1991 года рождения. По предварительным данным, убитый Г.Абдуллаев попросил разрешения у отца своей невесты встретиться с ней. Брат невесты Э.Джавадов возразил этому, вследствие чего между ними возник конфликт, в результате которого Э.Джавадов нанес Г.Абдуллаеву удары колюще-режущим предметом. Удар пришелся по сердцу и 24-летний парень скончался. Э.Джавадов явился с повинной в полицию. В своих показаниях он отметил, что убил жениха своей сестры из-за частых его визитов к ним домой.