Вынесен приговор советнику председателя ПНФА

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Наримановском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу советника председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тургая Гусейнова был вынесен приговор.

Приговором суда Мамед Ибрагим осужден на 3 года лишения свободы.

Напомним, что на прошлом процессе выступил гособвинитель и попросил для М.Ибрагима 4 года лишения свободы.

Отметим, что Мамед Ибрагим был арестован 30 сентября в связи с уголовным делом, возбужденным на основании жалобы Микаила Гулиева. Он обвиняется по ст. 221.2 (хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества) УК. Спустя месяц жалобу подали еще два человека - Орудж Велиев и Магомед Гурбанов, которые сообщили, что в ходе инцидента Мамед Ибрагим ударил их. После этого статья в отношении Мамеда Ибрагима была переквалифицирована в ст. 221.2. УК.