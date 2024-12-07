Завершился суд по делу о хищении 143 млн в Минобороны, генерал приговорен к 11,5 годам тюрьмы

Бакинский военный суд вынес приговор обвиняемым по делу о хищении 143 млн манатов в Минобороны Азербайджана.

Бакинский военный суд вынес приговор обвиняемым по делу о хищении 143 млн манатов в Минобороны Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Фикрета Алиева все обвиняемые – бывший начальник Финансово-бюджетного управления Минобороны генерал-майор Низами Мамедов, бывший начальник финансовой службы ВВС полковник Джалал Кязымов, бывший начальник финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов и бывший начальник финансовой службы ВМС Вюсал Ализаде – частично признали вину.

Суд приговорил Низами Мамедова и Байрама Байрамова к 11 годам и 6 месяцам, Джалала Кязымова к 11 годам, а Вюсала Ализаде к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Кроме того, обвиняемые лишены права занимать материально ответственные и руководящие должности сроком на два года каждый.

В приговоре также указано, что арестованное имущество обвиняемых конфисковано в пользу государства с целью возмещения причиненного государству ущерба.

Напомним, что подсудимые обвинялись по статье 179.4 УК (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) в хищении денег из госбюджета и нанесении ущерба государству в размере 143 млн манатов, 40 млн манатов из которых уже выплачено за период следствия.

Минфин признан потерпевшей стороной.