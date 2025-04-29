Вынесен приговор обвиняемым в присвоении почти полумиллиона манатов

Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего управляющего филиалом Premium Bank Назакят Мамедхановой и главного кассира этого филиала Самиры Алиевой, обвиняемых в присвоении 461 тыс. манатов банка.

Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего управляющего филиалом Premium Bank Назакят Мамедхановой и главного кассира этого филиала Самиры Алиевой, обвиняемых в присвоении 461 тыс. манатов банка.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльдара Исмаилова.

Согласно приговору, Н.Мамедханова приговорена к 7 годам лишения свободы, а С.Алиева - к условному наказанию с испытательным сроком 2 года.

Обвиняемая Н.Мамедханова была арестована в зале суда.

В ходе следствия, проведенного Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, установлено, что Мамедханова Назакят Шараф гызы - управляющая филиалом №5 Premium Bank, с 8 по 23 мая прошлого года используя свое служебное положение, присвоила 461 170 манатов. В этом деле ей помогала главный кассир филиала Алиева Самира Новруз гызы. Указанная сумма была переведена со счета Назакят Мамедхановой в банке на ее счет на сайте по торговле криптовалютой Binance.com.

Им предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР. Premium Bank признан потерпевшей стороной в уголовном деле.