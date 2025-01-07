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Вынесен приговор обвиняемому в открытых призывах к терроризму

Вынесен приговор обвиняемому в открытых призывах к терроризму Вынесен приговор Хамзе Мамедли, обвиняемому в открытых призывах против государства и к терроризму.
Происшествия
7 января 2025 г. 19:13
Вынесен приговор обвиняемому в открытых призывах к терроризму

Вынесен приговор Хамзе Мамедли, обвиняемому в открытых призывах к терроризму и направленных против государства.

Как сообщает Report, в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Сабухи Гусейнова завершился судебный процесс.

Суд приговорил Мамедли к шести годам лишения свободы. При этом государственный обвинитель настаивал на восьмилетнем сроке, а адвокат подсудимого выступил с защитной речью.

Напомним, что Хамза Мамедли признан виновным по статьям 214-2 (открытые призывы к терроризму) и 281.2 (открытые призывы, направленные против государства, совершенные повторно или группой лиц) Уголовного кодекса.

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