В Физули вынесли приговор мужчине за убийство бывшей жены на рабочем месте

В Физули вынесли приговор мужчине за убийство бывшей жены на рабочем месте
Происшествия
8 августа 2025 г. 10:29
В Физули вынесли приговор мужчине за убийство бывшей жены на рабочем месте

Завершился судебный процесс по делу Эльсевара Багирова, обвиняемого в убийстве своей бывшей жены Дильбар Намазовой во дворе больницы в Физулинском районе.

Как сообщает Report, приговор оглашен в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айшан Велиевой.

Согласно приговору, он оправдан по статье 221.1 (хулиганство) УК и признан виновным по статье 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) УК. Багиров приговорен к 18 годам лишения свободы и будет отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

Отметим, что инцидент произошел 12 ноября 2024 года во дворе Центральной больницы Физулинского района в селе Бёюк Бахманлы.

Согласно обвинению, Эльсевар Багиров во дворе больницы поджидал свою бывшую жену Дильбар Намазову, работавшую лаборантом. На выходе с работы он нанес ей телесные повреждения топором. Намазова скончалась 16 ноября 2024 года в больнице в Баку, где проходила лечение.

Версия на азербайджанском языке Füzulidə keçmiş həyat yoldaşını iş yerində qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub

