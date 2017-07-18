Вынесен приговор лицу, присвоившему 400 тысяч манатов бывшего депутата

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Вугара Рагимова, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой, вынесен приговор.

Согласно приговору, Вугар Рагимов приговорен к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что потерпевшим по делу является бывший депутат, глава ОАО "Сумгайыт-Чорек" Тофиг Гусейнов. Он также является учредителем строительной компании "TERM".

Обвиняемый по делу Вугар Рагимов работал бухгалтером в строительной компании TERM, а затем директором.

Согласно обвинению, работая в компании, он присвоил 400 тысяч манатов.

Согласно жалобе пострадавшего, бывшего депутата Тофига Гусейнова, Вугар Рагимов, которому он доверял, совершил мошенничество в отношении него. Так, в ОАО Rabitabank был взят кредит на сумму 877 тысяч манатов, необходимый компании в связи со строительными работами. После открытия кредитной линии, Вугар Рагимов, взятый кредит использовал не по назначению, присвоил деньги.

Также В.Рагимов обвиняется в оформлении на свое имя квартир в домах, построенных компанией бывшего депутата. Но В.Рагимов не согласен с выдвинутыми против него обвинениями.

Отметим, что компания TERM, принадлежащая бывшему депутату осуществила строительство ресторана, гостиницы, жилых зданий в Баку.