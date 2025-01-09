О нас

Вынесен приговор лицам, обвиняемым в государственной измене

Вынесен приговор лицам, обвиняемым в государственной измене 18:34
Происшествия
9 января 2025 г. 18:42
Вынесен приговор лицам, обвиняемым в государственной измене

Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Хиджрана Афган оглу Гасанова, Эльмеддина Натиг оглу Агаева, Шамси Агабей оглу Гасымова, Надима Надир оглу Мехтиева, Агасифа Асиф оглу Агаева и Дагестана Юсиф оглу Гусейнова, обвиняемых в государственной измене.

Как сообщает местное бюро Report, приговор был оглашен в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фахмина Гумбатова.

Согласно приговору, Хиджран Гасанов приговорен к 18 годам, Надим Мехтиев к 16,5 годам, Шамси Гасымов к 15 годам, Дагестан Гусейнов к 9 годам, Эльмеддин Агаев и Агасиф Агаев к 7 годам лишения свободы каждый.

Отметим, что им были предъявлены обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса в рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlətə xəyanətdə ittiham olunan şəxslərə hökm oxunub

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi