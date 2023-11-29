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Вынесен приговор группе бывших военнослужащих, арестованных по "Тертерскому делу"

Вынесен приговор группе бывших военнослужащих, арестованных по "Тертерскому делу" Завершился судебный процесс по уголовному делу полковника Вусала Алескерова, подполковника Рашида Нифталиева, военнослужащих сверхсрочной службы Рамиля Гараева и Рустама Алескерова.
Происшествия
29 ноября 2023 г. 11:03
Вынесен приговор группе бывших военнослужащих, арестованных по Тертерскому делу

Завершился судебный процесс по уголовному делу полковника Вусала Алескерова, подполковника Рашида Нифталиева, военнослужащих сверхсрочной службы Рамиля Гараева и Рустама Алескерова.

Как сообщает Report, приговор был зачитан на заседании под председательством судьи Джамала Рамазанова в Бакинском военном суде.

Решением суда, В.Алескеров был приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, Р.Алескеров - к 9 годам и 6 месяцам, Р.Нифталиев - к 5 годам и 6 месяцам, а Р.Гараев - к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, что гособвинитель просил для В.Алескерова 10 лет тюремного заключения, Р.Алескерова - 12 лет, Р.Нифталиева - 9 лет, а Р. Гараева - 8 лет и 6 месяцев.

В.Алескеров, Р.Алескеров, Р.Гараев были привлечены к уголовной ответственности по статьям 145.3, 293.2, 341.2.2 и 341.2.3 УК АР.

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Версия на азербайджанском языке "Tərtər işi” ilə bağlı həbs olunan bir qrup keçmiş hərbçiyə hökm oxunub

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