Вынесен приговор группе бывших военнослужащих, арестованных по "Тертерскому делу"

Завершился судебный процесс по уголовному делу полковника Вусала Алескерова, подполковника Рашида Нифталиева, военнослужащих сверхсрочной службы Рамиля Гараева и Рустама Алескерова.

Завершился судебный процесс по уголовному делу полковника Вусала Алескерова, подполковника Рашида Нифталиева, военнослужащих сверхсрочной службы Рамиля Гараева и Рустама Алескерова.

Как сообщает Report, приговор был зачитан на заседании под председательством судьи Джамала Рамазанова в Бакинском военном суде.

Решением суда, В.Алескеров был приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, Р.Алескеров - к 9 годам и 6 месяцам, Р.Нифталиев - к 5 годам и 6 месяцам, а Р.Гараев - к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, что гособвинитель просил для В.Алескерова 10 лет тюремного заключения, Р.Алескерова - 12 лет, Р.Нифталиева - 9 лет, а Р. Гараева - 8 лет и 6 месяцев.

В.Алескеров, Р.Алескеров, Р.Гараев были привлечены к уголовной ответственности по статьям 145.3, 293.2, 341.2.2 и 341.2.3 УК АР.