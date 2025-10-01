Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Вынесен приговор экс-главе финслужбы МО за присвоение 6 млн манатов

    Происшествия
    • 01 октября, 2025
    • 18:39
    Вынесен приговор экс-главе финслужбы МО за присвоение 6 млн манатов

    В Бакинском военном суде вынесен приговор бывшему начальнику финансовой службы Намигу Мирзаеву, обвиняемому в присвоении особо крупной суммы в Министерстве обороны.

    Как сообщает Report, судебное разбирательство по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ), проходило под председательством судьи Билала Мамедова.

    Приговором суда, Мирзаев лишен свободы сроком на 11 лет 6 месяцев. Он будет отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

    Согласно материалам дела, из общей суммы нанесенного ущерба в размере 6 млн манатов подсудимый выплатил в госбюджет 343 тыс. 810 манатов.

    Напомним, что СГБ в рамках следственных действий установила причастность Мирзаева к присвоению бюджетных средств в Министерстве обороны в 2023-2024 гг. Ранее Мирзаев выступал в суде в качестве свидетеля по делу в отношении генерал-майора Низами Мамедова и других лиц, арестованных за присвоение средств в оборонном ведомстве.

    Экс-главе финансовой службы было предъявлено обвинение по статье 179.4 (присвоение в особо крупном размере) УК АР.

    СГБ уголовное дело
    Altı milyon manat mənimsəməyə görə həbs edilən maliyyə xidmət rəisinə hökm oxunub

    Последние новости

    18:47

    В Афганистане восстановили мобильную связь и интернет

    Другие страны
    18:40

    Задержаны главы организаций, выпускавших фальшивые ордена и медали

    Происшествия
    18:39

    Вынесен приговор экс-главе финслужбы МО за присвоение 6 млн манатов

    Происшествия
    18:35

    Педро Санчес: Гибридная война России направлена против всей Европы

    Другие страны
    18:28

    Минэкологии Азербайджана и FAO обсудили вопросы окружающей среды

    Экология
    18:16

    В результате происшествия в церкви в Эфиопии число погибших возросло до 36 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:04

    IFC: Азербайджану нужны фискальные и нефискальные стимулы для перехода к "зеленым зданиям"

    Инфраструктура
    17:55

    ХАМАС запросит у США и посредников гарантии по выводу войск Израиля из Газы

    Другие страны
    17:39

    Регистрация на первый в истории Азербайджана IRONMAN начнется в конце октября

    Спорт
    Лента новостей