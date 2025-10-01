Вынесен приговор экс-главе финслужбы МО за присвоение 6 млн манатов

В Бакинском военном суде вынесен приговор бывшему начальнику финансовой службы Намигу Мирзаеву, обвиняемому в присвоении особо крупной суммы в Министерстве обороны.

Как сообщает Report, судебное разбирательство по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ), проходило под председательством судьи Билала Мамедова.

Приговором суда, Мирзаев лишен свободы сроком на 11 лет 6 месяцев. Он будет отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

Согласно материалам дела, из общей суммы нанесенного ущерба в размере 6 млн манатов подсудимый выплатил в госбюджет 343 тыс. 810 манатов.

Напомним, что СГБ в рамках следственных действий установила причастность Мирзаева к присвоению бюджетных средств в Министерстве обороны в 2023-2024 гг. Ранее Мирзаев выступал в суде в качестве свидетеля по делу в отношении генерал-майора Низами Мамедова и других лиц, арестованных за присвоение средств в оборонном ведомстве.

Экс-главе финансовой службы было предъявлено обвинение по статье 179.4 (присвоение в особо крупном размере) УК АР.