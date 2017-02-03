Вынесен приговор двум обвиняемым в участии в боях в Сирии

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд над Махиром Мусаевым и Шукюром Бабаевым, обвиняемыми в участии в боях в Сирии.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маиля Байрамова был вынесен приговор.

Согласно приговору суда, М. Мусаев осужден на 15 лет, а Ш. Бабаев - на 11 лет лишения свободы.

Отметим, что оба лица обвинялись в участии в боях в Сирии. Они были арестованы в прошлом году, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.