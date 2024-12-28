Вынесен приговор директору интернет-телевидения Kanal 11

Завершился судебный процесс по уголовному делу директора интернет-телевидения Kanal 11 Теймура Каримова и обвиняемой вместе с ним Истяк Тотиевой.

Завершился судебный процесс по уголовному делу директора интернет-телевидения Kanal 11 Теймура Каримова и обвиняемой вместе с ним Истяк Тотиевой.

Как сообщает Report, приговор был зачитан сегодня на судебном заседании под председательством судьи Азада Меджидова в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Решением суда Т.Каримов приговорен к 8 годам лишения свободы, а И.Тотиева получила условное наказание с испытательным сроком в 2 года.

Напомним, что на последнем суде прокурор запросил 9 лет лишения свободы для Т.Каримова и 3 года - для И.Тотиевой.

Теймуру Керимову и Истяк Тотиевой предъявлено обвинение по статье 182.2.1 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК АР.

По уголовному делу потерпевшими признаны Лейла Гюльмамед гызы Алмасзаде и Фаррух Яшар оглу Алекберов.