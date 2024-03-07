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Вынесен приговор блогеру "Никосаягы"

Вынесен приговор блогеру "Никосаягы" Блогеру Ниджату Шакирли, известному как "Никосаягы", вынесен приговор.
Происшествия
7 марта 2024 г. 10:24
Вынесен приговор блогеру Никосаягы

Блогеру Ниджату Шакирли, известному как "Никосаягы", вынесен приговор.

Как сообщает Report, приговор оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Самира Алиева.

Отмечается, что Ниджат Шакирли приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее прокурор Орхан Мехтиев запросил суд приговорить обвиняемого к шести годам лишения свободы.

Отметим, что в августе прошлого года автомобиль марки Porsche, которым Шакирли управлял в нетрезвом состоянии, врезался в фуру. В результате аварии погиб находившийся в машине друг блогера Руслан Мамедов. Ниджат Шакирли лишился части правой руки ниже локтя.

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