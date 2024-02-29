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Прокурор запросил для "Никосаягы" 6 лет лишения свободы

Прокурор запросил для "Никосаягы" 6 лет лишения свободы Судебное следствие по уголовному делу блогера Ниджата Шакирли, известного как "Никосаягы", завершено.
Происшествия
29 февраля 2024 г. 10:54
Прокурор запросил для Никосаягы 6 лет лишения свободы

Судебное следствие по уголовному делу блогера Ниджата Шакирли, известного как "Никосаягы", завершено.

Как сообщает Report, решение оглашено на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Самира Алиева.

Прокурор Орхан Мехтиев попросил суд приговорить обвиняемого к 6 годам лишения свободы.

Отметим, что в августе прошлого года автомобиль марки Porsche, которым Шакирли управлял в нетрезвом состоянии, врезался в фуру. В результате аварии погиб находившийся в машине друг блогера Руслан Мамедов. Ниджат Шакирли лишился части правой руки ниже локтя.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Nikosayağı"nın məhkəmə istintaqı yekunlaşıb, prokuror 6 il müddətinə həbs istəyib - VİDEO

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