Прокурор запросил для "Никосаягы" 6 лет лишения свободы

Судебное следствие по уголовному делу блогера Ниджата Шакирли, известного как "Никосаягы", завершено.

Судебное следствие по уголовному делу блогера Ниджата Шакирли, известного как "Никосаягы", завершено.

Как сообщает Report, решение оглашено на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Самира Алиева.

Прокурор Орхан Мехтиев попросил суд приговорить обвиняемого к 6 годам лишения свободы.

Отметим, что в августе прошлого года автомобиль марки Porsche, которым Шакирли управлял в нетрезвом состоянии, врезался в фуру. В результате аварии погиб находившийся в машине друг блогера Руслан Мамедов. Ниджат Шакирли лишился части правой руки ниже локтя.