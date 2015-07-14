​Вынесен приговор азербайджанцу, убившему посетителя кафе "Звезда Востока" в Кемерове

Баку. 14 Июля. REPORT.AZ/ Суд приговорил к 11 годам лишения свободы 31-летнего гражданина Азербайджана, убившего в апреле прошлого года возле кафе "Звезда Востока" одного из посетителей и ранившего ещё двоих.

По сообщениям Report, как выяснило следствие, поводом к преступлению стал конфликт, произошедший на территории кафе, который перерос в драку.

Охранникам заведения удалось утихомирить участников потасовки, однако, когда четверо посетителей вышли на улицу около часу ночи, азербайджанец напал на них на автостоянке.

В результате был убит 32-летний мужчина, еще двое посетителей получили ранения разной степени тяжести.

В течение месяца, как уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, он скрывался за пределами Кузбасса, пока родственники не уговорили его явиться с повинной.

Имя осуждённого к отбыванию наказания в колонии строгого режима в ведомстве назвать отказались, сославшись на то, что приговор ещё не вступил в законную силу.